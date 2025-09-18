На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме РФ оценили заявление президента Польши Навроцкого о ядерном оружии

Депутат ГД Ивлев назвал безответственным заявление Навроцкого о ядерном оружии
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Высказывание президента Польши Кароля Навроцкого о том, что его страна должна участвовать в программе размещения ядерного оружия, является крайне безответственным и агрессивным. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев.

«Сезонные изменения природы, как об этом говорят ученые-психиатры, вызывают порой серьезные когнитивные проблемы в сознании отдельных политиков, руки которых начинаются тянуться к ядерному оружию», — отметил парламентарий.

Он добавил, что Навроцкий своими призывами включить Польшу в программу использования ядерного оружия гарантирует ей не безопасность, а уничтожение ответным ударом.

17 сентября польский лидер заявил, что поддерживает идею размещения ядерных мощностей на территории республики. Таким образом глава государства ответил на вопрос журналистов, надеется ли он на то, что в Польше появится французское ядерное оружие. Как сказал Навроцкий, его страна должна иметь собственные ядерные энергетические, гражданские и военные мощности.

Ранее в министерстве обороны Польши сообщили, что не теряют надежды создать собственное ядерное оружие.

