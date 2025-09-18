Возможное решение о создании бесполетной зоны на Украине может привести к прямому конфликту НАТО с Россией. Об этом пишет газета Independent.

«Решение о введении бесполетной зоны над страной НАТО в ходе текущего украинского кризиса приведет к обострению напряженности, поскольку это грозит прямым конфликтом между государствами НАТО и Россией», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что решение о милитаризации воздушного пространства над Украиной будет означать готовность НАТО «вступит в бой».

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

Ранее экс-премьер Польши уличил Зеленского в желании втянуть НАТО в столкновение с РФ.