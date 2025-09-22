На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили, что люди наконец-то начали распознавать ложные нарративы Байдена

Дмитриев: люди начали распознавать ложные нарративы Байдена
Ken Cedeno/Reuters

Люди наконец-то начали распознавать ложные нарративы экс-президента США Джо Байдена. Об этом, комментируя прощание с американским консервативным политиком и активистом Чарли Кирком, на своей странице в соцсети X написал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, «сегодня наступил переломный момент». Люди начали распознавать ложные нарративы Байдена и «глобалистскую медиамашину». Дмитриев отметил, что рухнет «партнерство левых с фейковыми новостями». Он подчеркнул, что все больше людей предпочитают правду, мир, безопасность и процветание, а не глобалистскую ложь.

22 сентября сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на гражданской панихиде по своему соратнику Кирку заявил, что отличается от него ненавистью к оппонентам.

Церемония прощания с Кирком прошла на спортивной арене State Farm в штате Аризона.

Ранее эксперт объяснил, почему Байдена не приглашают на публичные выступления.

