Люди наконец-то начали распознавать ложные нарративы экс-президента США Джо Байдена. Об этом, комментируя прощание с американским консервативным политиком и активистом Чарли Кирком, на своей странице в соцсети X написал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, «сегодня наступил переломный момент». Люди начали распознавать ложные нарративы Байдена и «глобалистскую медиамашину». Дмитриев отметил, что рухнет «партнерство левых с фейковыми новостями». Он подчеркнул, что все больше людей предпочитают правду, мир, безопасность и процветание, а не глобалистскую ложь.

22 сентября сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на гражданской панихиде по своему соратнику Кирку заявил, что отличается от него ненавистью к оппонентам.

Церемония прощания с Кирком прошла на спортивной арене State Farm в штате Аризона.

