Вдова Чарли Кирка простила его убийцу

Вдова Чарли Кирка Эрика сказала, что простила его предполагаемого убийцу Тайлера Робинсона. Об этом сообщает CNN.

«Я прощаю его», — заявила она на глазах у пришедших на гражданскую панихиду по Кирку.

По словам Эрики, ее супруг хотел «спасти таких же молодых людей, как и тот, кто забрал его жизнь», и она прощает его, как завещал Христос, ибо он «не ведал, что творил».

Также Эрика заявила, что ее муж выступал за возрождение американской семьи, в которой мужчина является главой, а женщина его помощницей, но не служанкой. По ее словам, мужчины должны «принять вызов Чарли и принять истинную мужественность», любя и защищая свои семьи, а женщины — быть добродетельными хранительницами и ободрять мужей.

«Если вы мать, пожалуйста, признайте, что это самое важное служение, которое у вас есть», — заявила она.

10 сентября во время выступления в кампусе университета в штате Юта на консервативного активиста Чарли Кирка было совершено покушение. В него выстрелили из винтовки с расстояния 180 м, пуля попала в шею. Кирка экстренно госпитализировали, однако он не выжил. Спустя несколько дней полиция задержала 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека выдал отец, бывший полицейский. По данным следствия, у подозреваемого имелись мотивы, связанные с неприятием политических взглядов Кирка.

Ранее Трамп заявил, что видел в убитом Чарли Кирке возможного преемника.