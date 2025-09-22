Junge Welt: Ющенко призвал ВСУ идти на Москву, чтобы напомнить о себе

Бывший президент Украины Виктор Ющенко призвал ВСУ идти на Москву, чтобы напомнить о себе. Такое мнение выразил журналист немецкого издания Junge Welt Рейнхард Лаутербах.

«Если он чему-то и научился у современных СМИ, так это тому, что чем громче заявление, тем больше шансов, что его процитируют», — посчитал Лаутербах.

При этом он упрекнул Ющенко в провале «Оранжевой революции» 2004 года и отметил, что призывы украинского политика сочли неуместными даже в партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Один из нардепов из этой партии предложил Ющенко начать с попытки вернуть Бахмут (Артемовск).

20 сентября бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью YouTube-каналу «Апостроф TV» заявил, что не будет удовлетворен возвращением страны к границам 1991 года, и призвал ВСУ наступать на Москву. Он отверг призывы к заключению мира по текущей линии боевого соприкосновения.

