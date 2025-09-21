Делегация из США прибыла в Пекин для стабилизации отношений с КНР

Группа законодателей из США прибыла в Пекин с целью дальнейшей стабилизации отношений между США и Китаем, что стало первым подобным визитом с 2019 года. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что делегацию возглавляет член палаты представителей США от Демократической партии Адам Смит.

Американские законодатели встретились с премьером государственного совета КНР Ли Цянем. Стороны обсудили необходимость активизировать взаимодействие, а также «растопить лед» между Вашингтоном и Пекином.

«Мы оба признаем, что и Китаю, и США предстоит работа по укреплению этих отношений, и что между визитами палаты представителей США не должно быть, например, семь-шесть лет», — заявил Смит на встрече.

19 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что договорился о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее.

Американский лидер заявил, что планирует посетить Китай в начале следующего года, а визит Си Цзиньпина в США состоится «в подходящее время».

Саммит АТЭС в Южной Корее пройдет с 31 октября по 1 ноября.

