«Политическая болтовня»: главный раввин России — о признании Палестины

Признание Палестины Канадой, Великобританией и Австралией не остановит войну в секторе Газа, заявил «Газете.Ru» главный раввин России по версии конгресса еврейских религиозных организаций Адольф Шаевич.

«Это просто политическая болтовня. Реально, как это все осуществить, в каких границах? На кого можно опереться и какое может быть палестинское государство? Реальных руководителей в нем нет. Все они со дня принятия резолюции ООН в 1948 году о создании двух государств сразу не захотели никакого палестинского государства, начали воевать против Израиля на протяжении всего существования современного Израиля. Только и делали все, чтобы уничтожить Израиль, никаких попыток построить свое нормальное государство», — сказал он.

По словам Шаевича, международные организации «ничего реального не делают», чтобы остановить войну в Газе, и признание Палестины этому не поспособствует.

«ООН только принимает резолюции. У них же есть тоже военные силы, которые могут надавить, чтобы [стороны конфликта] могли существовать мирно, а потом уже обсуждать, какое государство создать. Ну чего они там все говорят? Хорошие слова, что надо добиваться мира, покончить с военными действиями — ну и дальше говорить можно что угодно. Каждый день гибнут люди со всех сторон, Израилю это не нужно», — сказал он.

21 сентября Канада, Великобритания и Австралия признали государство Палестина. Премьер-министры стран выразили мнение, что это решение позволит закончить конфликт в секторе Газа.

Ранее главный раввин России назвал антисемитской позицию ООН по конфликту в секторе Газа.