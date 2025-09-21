На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Политическая болтовня»: главный раввин России — о признании Палестины

Раввин Шаевич: признание Палестины не остановит войну в Газе
true
true
true
close
Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Признание Палестины Канадой, Великобританией и Австралией не остановит войну в секторе Газа, заявил «Газете.Ru» главный раввин России по версии конгресса еврейских религиозных организаций Адольф Шаевич.

«Это просто политическая болтовня. Реально, как это все осуществить, в каких границах? На кого можно опереться и какое может быть палестинское государство? Реальных руководителей в нем нет. Все они со дня принятия резолюции ООН в 1948 году о создании двух государств сразу не захотели никакого палестинского государства, начали воевать против Израиля на протяжении всего существования современного Израиля. Только и делали все, чтобы уничтожить Израиль, никаких попыток построить свое нормальное государство», — сказал он.

По словам Шаевича, международные организации «ничего реального не делают», чтобы остановить войну в Газе, и признание Палестины этому не поспособствует.

«ООН только принимает резолюции. У них же есть тоже военные силы, которые могут надавить, чтобы [стороны конфликта] могли существовать мирно, а потом уже обсуждать, какое государство создать. Ну чего они там все говорят? Хорошие слова, что надо добиваться мира, покончить с военными действиями — ну и дальше говорить можно что угодно. Каждый день гибнут люди со всех сторон, Израилю это не нужно», — сказал он.

21 сентября Канада, Великобритания и Австралия признали государство Палестина. Премьер-министры стран выразили мнение, что это решение позволит закончить конфликт в секторе Газа.

Ранее главный раввин России назвал антисемитской позицию ООН по конфликту в секторе Газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами