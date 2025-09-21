На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили, что лидер талибов покинул свою резиденцию в Кандагаре

Лидер талибов эмир Хайбатулла Ахунд мог покинуть свою резиденцию в Кандагаре
Reuters

Лидер афганского движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) эмир Мавлави Хайбатулла Ахунд в ночь на воскресенье, 21 сентября, тайно покинул свою резиденцию в Кандагаре. Об этом сообщают афганские СМИ.

Отмечается, что это произошло на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа в связи с отказом вернуть авиабазу Баграм под контроль Вашингтона. Точное местонахождение лидера талибов в настоящий момент остается неизвестным.

По данным местных СМИ, некоторые высокопоставленные чиновники среди талибов рассматривают Россию в качестве места возможной эмиграции. Помимо России талибы рассматривают возможность переместиться в Иран и Пакистан.

18 сентября в рамках рабочего визита в Лондон Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов надеются вернуть себе афганскую авиабазу Баграм и предпринимают для этого определенные действия. По его словам, если Афганистан не вернет Баграм тем, кто ее построил, то есть США, «то произойдут плохие вещи».

После этого правительство Афганистана напомнило США об обязательстве не применять силу в соответствии с дохийским соглашением — мирным договором, подписанным 29 февраля 2020 года в городе Доха (Катар) между США и движением «Талибан».

Ранее у ворот авиабазы Баграм в Афганистане прогремел взрыв.

События в Афганистане
