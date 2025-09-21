Пушков прокомментировал инцидент с истребителями в Эстонии

Попытки Эстонии обвинить Россию в нарушении воздушного пространства страны говорят о том, что провокации будут множиться. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Истерические заявления Эстонии <...>, как всегда, обернулись ложью. Эта информационная провокация имела целью еще большее нагнетание напряженности и усиление давления на Трампа с тем, чтобы он пошел на поводу у Европы», — написал он.

Пушков считает, что «враждебные круги на Западе стараются доказать, что Россия якобы готовится напасть на одну из стран НАТО».

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. Эстонские власти утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

20 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся сообщения о якобы инциденте с российскими истребителями МиГ-31 в Эстонии.

Ранее во Франции призвали к выходу страны из НАТО из-за «лжи» Эстонии.