«Надо жить на честные деньги»: Санду вступила в перепалку с гражданами

Sputnik: Майя Санду повздорила с гражданами
Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду «повздорила» с гражданами из Гагаузии во время посещения главой государства Этнического фестиваля в Кишиневе. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Молдова».

«Майя Санду повздорила с гражданами на Этническом фестивале в Кишиневе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зампред Исполкома Гагаузии Виктор Петров обратился к главе государства во время посещения ею гагаузского подворья.

«Здесь сидят прекрасные дамы — наши бабушки в национальных костюмах. Половина из них оштрафована. Откуда пенсионерам взять деньги, чтобы оплатить штрафы по 25 тысяч леев?» — сказал он.

На это Санду обвинила Петрова «в использовании граждан», а женщинам, прибывшим из Гагаузии, президент сказала, что «надо жить на честные деньги».

До этого Санду говорила, что Россия якобы использует священников и ботов в целях якобы «вмешательства» в предстоящие в сентябре парламентские выборы в Молдавии.

Ранее в Молдавии пожаловались на блокировку акций протеста.

