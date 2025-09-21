На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Польши Навроцкий прибыл в США с официальным визитом

Навроцкий прибыл в Нью-Йорк для встречи с Трампом и выступления на ГА ООН
Newspix/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на польские СМИ.

В публикации отмечается, что глава республики выступит с программной речью в первый день общих прений в рамках Генассамблеи ООН. Его речь будет посвящена вопросам безопасности. Навроцкий представит видение Варшавы будущего международных отношений и мирового порядка.

«Согласно заявлению Марцина Пшидача, главы президентского Управления по вопросам международной политики, <...> Навроцкий встретится с важнейшими представителями политического, экономического и делового мира США», — сообщили журналисты.

В частности, польский лидер намерен побеседовать с американскими инвесторами в Польше и представителями компаний, которые поставляют военную технику в республику.

Также, по словам Пшидача, у главы государства запланированы контакты с Трампом. Кроме того, Навроцкий примет участие в дебатах высокого уровня Совета Безопасности ООН.

10 сентября президент Польши провел телефонный разговор с американским коллегой. Навроцкий и Трамп обсудили инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство республики.

Ранее Трамп высказался об инциденте с дронами в Польше.

