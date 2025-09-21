Финский президент Александр Стубб стремится спровоцировать Россию на конфликт с Западом на фоне своих заявлений о гарантиях Киеву. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«По всем параметрам видно, что он (Стубб. — «Газета.Ru») хочет втянуть Россию в конфликт на Балтийском, на Финском направлении. Финляндия нарушила все договоры: она больше не нейтральная, и ты (Стубб. — «Газета.Ru») этим пользуешься», — подчеркнул он.

По мнению Соскина, не исключены провокации со стороны Финляндии в отношении России на фоне антироссийского курса политических элит в Хельсинки.

До этого Стубб заявил, что Европейский союз не собирается учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины. По его словам, Москве не предоставят права вето в отношении подобного формата.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что союзники Киева практически завершили работу над гарантиями безопасности республики, осталось лишь несколько нюансов. Украинский лидер отметил, что Вашингтон «поддерживает гарантии и будет участником», но республика хочет более конкретных вещей.

Ранее глава Европарламента назвала одну из гарантий безопасности Украины.