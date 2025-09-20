На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский на фоне Софийского собора объявил о санкциях за поддержку «системы зла»

Зеленский подписал указы о трех новых пакетах антироссийских санкций
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram-канале видеообращение на фоне Софийского собора, в котором объявил о трех новых пакетах антироссийских санкций.

Он рассказал, что подписал соответствующие указы о мерах

  • против лиц, которые ведут бизнес на занятых ВС РФ территориях, пополняют российский бюджет и «поддерживают систему зла»;

Политик пояснил, что Киев заинтересован в стабильности соседней республики.

«Эта неделя приблизила согласование 19-го пакета санкций против российской агрессии, ожидаем утверждения. Быстро синхронизируем пакет на Украине», — сказал глава государства.

Он добавил, что предложения Киева по ограничительным мерам ЕС против Москвы «во многом учтены».

До этого Зеленский обвинил союзников Украины в «трате времени». Он ожидает введения дополнительных санкций против России, если президент Владимир Путин откажется с ним встретиться или не согласится на прекращение огня.

Ранее спецпосланник Трампа призвал «принять реальность» в территориальном вопросе Украины.

