Мировые СМИ призвали Трампа не вводить визовые ограничения для журналистов

AP, AFP и ZDF призвали Трампа не вводить визовые ограничения для журналистов

Около ста СМИ из разных стран мира направили президенту США Дональду Трампу коллективное обращение с просьбой отказаться от сокращения срока действия виз для иностранных журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как выяснило агентство, обращение к американскому лидеру подписали Agence France-Presse, немецкий телеканал ZDF, агентство Associated Press, британское «Би-би-си». Помимо них еще ряд журналистских организаций, включая «Репортеров без границ» (RSF) и «Международную федерацию журналистов» (FIJ) также оставили свои подписи под документом.

В письме отмечается, что многолетнее пребывание сотрудников СМИ на территории США позволяет им лучше погрузиться в проблемы страны и понять ее особенности, что позволит им обеспечить качественное освещение событий. Авторы послания отмечают, что падение качества их собственной информации даст преимущество «конкурирующим державам».

«Это нанесет ущерб положению США в мире», — утверждается в письме.

28 августа администрация Трампа выступила с предложением ввести новые визовые ограничения для китайских журналистов. Американские власти таким образом решили сократить срок их пребывания 90 днями с возможностью продления.

Что касается журналистов из других стран, то для них будет действовать ограничение в 240 дней. Это отменит действующее правило, позволяющее им оставаться в стране до окончания срокаВ командировки.

Ранее США аннулировали визу бразильского министра.