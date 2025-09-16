США вернули безвизовый режим для Венгрии

США полностью восстановили статус Венгрии в программе безвизового режима спустя два года после ужесточения его условий. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в Будапеште Роберт Палладино на своей странице в соцсети X.

«Венгрия восстановлена ​​в качестве полноправного члена Программы безвизового въезда США. С 30 сентября все граждане Венгрии смогут получить двухлетнюю многократную визу ESTA в США», — заявил посол.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп и руководитель американского министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм предприняли действия, чтобы восстановить полный статус Венгрии в программе безвизового режима Соединенных Штатов.

Палладино отметил, что Будапешт предпринял важные шаги для решения проблем с безопасностью.

США ввели ограничения в отношении участия Венгрии в безвизовой программе страны 1 августа 2023 года. Речь идет о сокращении сроков действия электронной системы авторизации путешествий (ESTA) для венгров с двух лет до одного года и введении запрета на ее многократное использование — ESTA позволяет поехать в США с целью туризма или бизнеса на срок до 90 дней без визы. Как заявили в американском посольстве в Будапеште, это решение связано с тем, что в период с 2011 по 2020 год Венгрия предоставила гражданство примерно 1 млн человек, в основном этническим венграм, проживающим в соседних государствах, без адекватных мер безопасности для проверки их личности. В ведомстве отметили, что Вашингтон неоднократно указывал на необходимость устранения данной уязвимости.

Ранее в Венгрии назвали местью решение США по безвизу.