Глава РФПИ призвал привлекать к ответственности западные СМИ

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал привлекать к ответственности западные СМИ. Об этом он написал в соцсети Х.

Такое заявление он сделал на фоне убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка. Дмитриев обратил внимание на пост президента США Дональда Трампа в Truth Social, в котором было видео с предложением от жительницы Штатов вернуть законы об ответственности СМИ в стране.

«Постоянные, ложные заявления традиционных СМИ привели к глобальному бедствию. Пора действовать. СМИ должны быть привлечены к ответственности. Ложь должна прекратиться», — написал Дмитриев.

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею, мужчина скончался в больнице. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

На месте преступления следователи обнаружили гильзы с провокационными надписями. Президент США Дональд Трамп заявлял, что будет настаивать на смертной казни виновного в покушении на своего соратника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-президент США Вэнс оценил роль Кирка в своей политической карьере.