Полиция проверяет дом главы минздрава США

Newsmax: полиция проверяет дом главы минздрава США Кеннеди на предмет взрывчатки
Carlos Barria/Reuters

Полиция отреагировала на угрозу взрыва в резиденции министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего. Об этом сообщает телеканал Newsmax.

В вашингтонском районе Джорджтаун работают кинологические подразделения полиции. Дом Кеннеди и территория вокруг него обыскиваются и проверяются. На данный момент никаких взрывных устройств не обнаружено, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по офису местного отделения телекомпании ABC в Сакраменто (штат Калифорния). В результате происшествия никто не пострадал.

По данным телеканала ABC News, учебные заведения США зафиксировали всплеск ложных вызовов полиции якобы из-за стрельбы после покушения на консервативного активиста Чарли Кирка.

Ранее главу ФБР обвинили в некомпетентности из-за расследования покушения на Кирка.

