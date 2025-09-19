На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии заявили о планах ЕК разморозить средства для Венгрии ради санкций против РФ

FT: ЕК может разморозить €550 млн для Венгрии, чтобы избежать вето на санкции
Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) планирует разморозить €550 млн для Венгрии, чтобы избежать вето Будапешта на новые санкции против России. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Европейская комиссия планирует разморозить около €550 млн из фондов ЕС для Венгрии, поскольку Брюссель пытается преодолеть вето премьер-министра Виктора Орбана на введение дополнительных санкций, направленных против импорта российских энергоносителей», — говорится в материале.

Журналисты напомнили, что Брюссель заморозил около €22 млрд из фондов ЕС, выделенных Венгрии в 2022 году. Впоследствии ЕК постепенно размораживала эти средства для оказания влияния на Будапешт в ряде вопросов.

В конце августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит санкции против российских энергопредприятий.

Ранее в ЕК раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций.

