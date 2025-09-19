Эксперт назвал последствия отказа ЕС от СПГ из России

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью RT прокомментировал намерение Европейского союза (ЕС) отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ). По его мнению, ЕС сам пострадает от такого решения.

«Сокращение поставок СПГ приведет к росту цен на бирже. Практически у всех контракты подразумевают биржевую индексацию. Даже норвежский трубопроводный газ покупаешь, то цена на него привязана к стоимости на бирже. Поэтому косвенно все европейцы пострадают в любом случае», — пояснил эксперт.

При этом, по его словам, новые ограничения ЕС никак не повлияют на доходы российского бюджета.

Как сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, Европейская комиссия предложила ускорить отказ от российского СПГ к 1 января 2027 года.

Накануне глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что правительство страны одобрило запрет на покупку и импорт СПГ из России с 1 января 2026 года. Он отметил, что участники имеют «достаточно времени, чтобы ознакомиться с изменениями и реорганизовать свою деятельность».

Ранее в ЕК рассказали о предложениях по новым санкциям против России.