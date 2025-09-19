Си Цзиньпин призвал США избегать мер по ограничению торговли

Соединенным Штатам Америки следует избегать односторонних мер по ограничению торговли. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство «Синьхуа».

В ходе разговора политик отметил, что между командами США и Китая недавно прошли консультации. По его словам, эти мероприятия отразили «дух равенства, уважения и взаимности». Также консультации позволили продолжить урегулирование вопросов в отношениях между странами, подчеркнул председатель КНР.

«Американской стороне следует избегать принятия односторонних мер по ограничению торговли, чтобы предотвратить влияние на результаты, достигнутые обеими сторонами в ходе многочисленных раундов консультаций», — сказал Си Цзиньпин.

Телефонные переговоры между лидерами стран 15 сентября анонсировал Трамп. По его словам, Пекин и Вашингтон достигли соглашения об «определенной компании, которую молодежь в нашей стране [США] очень хотела спасти».

