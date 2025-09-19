На Западе рассказали о страхе Франции и ФРГ из-за реакции Трампа на признание Палестины

Франция и Германия опасаются гнева администрации президента США Дональда Трампа на возможное признание государственности Палестины. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Нам нужно выступить против действий Израиля, надо показать альтернативное видение [проблемы]. Однако Франция недооценивает, каких масштабов может достичь гнев администрации Трампа», — сказал неназванный европейский дипломат.

Журналисты отметили, что Германия в связи с возможной реакцией Трампа не станет признавать Палестину. По словам депутата Бундестага Петера Байера, подобное решение вызовет негативную реакцию у противников идеи, но не поспособствует достижению целей.

Несколькими часами ранее Politico сообщило, что власти Израиля готовятся принять жесткий ответ на возможное признание государственности Палестины правительством Франции. По информации издания, страна готовит несколько вариантов ответных мер. В частности, государство может ускорить аннексию Западного берега реки Иордан и закрыть посольство Франции в Иерусалиме, следует из материала.

