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В Госдуме объяснили угрозы Трампа Канаде из-за признания Палестины

Депутат Журавлев: США готовы рассориться с союзниками из-за признания Палестины
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Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп готов рассориться с ближайшими союзниками из-за признания Палестины, потому что Израиль — это представитель Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, назвав все угрозы Трампа другим странам из-за этого вопроса превентивными.

«Израиль — это фактически представитель США на Ближнем Востоке. Еще не было случая, чтобы он действовал без американского ведома, Тель-Авив попросту продвигает интересы Вашингтона в регионе. Поэтому Трамп будет всегда поддерживать Израиль, чего бы тот ни натворил, в каких бы военных преступлениях ни был замаран, просто по принципу: сукин сын, но наш сукин сын. Палестину, соответственно, Соединенные Штаты не признают никогда, потому что это означало бы геополитическое поражение Израиля. И, похоже, по этому поводу готовы даже рассориться с ближайшими союзниками: Канадой, Францией, Великобританией. Если, конечно, не врет Трамп, который вообще-то выдает десятки противоречащих друг другу заявлений каждый день. Пока, по крайней мере, Палестина официально ни одной западной страной не признана, а значит и угрозы американского президента — лишь превентивные», — сказал он.

31 июля премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна намерена признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в сентябре. По его словам, это намерение основано на приверженности Палестинской администрации необходимым реформам, включая обязательства президента Махмуда Аббаса изменить систему управления, демилитаризировать государство, а также провести в 2026 году выборы, в которых не сможет участвовать движение ХАМАС.

После этого Трамп в своих соцсетях написал, что признание Палестины значительно затруднит достижение соглашения о торговле с Канадой.

Ранее в Палестине выразили надежду на признание независимости страны Трампом.

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