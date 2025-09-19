На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог не поверил воздержавшимся при голосовании по ядерной безопасности Украины

Политолог Скурлатов: Запад вводит РФ в заблуждение в вопросе безопасности Киева
Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава РОД-3, профессор, доктор политических наук Игорь Скурлатов в интервью Tsargrad.tv выразил сомнения в искренности воздержавшихся при голосовании по резолюции, касающейся ядерной безопасности Украины, в числе которых Венгрия и США.

«То, что США и некоторые другие страны, ведущие против России третью мировую войну руками киевского режима, воздержались при голосовании по антироссийской резолюции МАГАТЭ не должно вводить в заблуждение адекватных и здравомыслящих наблюдателей», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что Запад «искусно пытается выдать свое якобы нейтральное мнение за реальное, пытаясь ввести в заблуждение МИД, президента и часть российского общества».

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), проходившая в Вене, приняла резолюцию по ядерной безопасности на Украине. За документ проголосовали 62 страны, воздержались 46, что стало рекордным показателем для подобных решений. Об итогах голосования сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, среди воздержавшихся оказались Венгрия и США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Запорожской области предупредили о риске ядерной катастрофы.

