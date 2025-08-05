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На Западе сообщили, что США готовят санкции против российского теневого флота

FT: администрация Трамп готовит новые санкции против теневого флота РФ
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Alex Brandon/AP

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского теневого флота, если РФ не согласится на прекращение огня на Украине к пятнице. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что внесение судов в черный список может стать первым случаем введения Вашингтоном санкций против Москвы с момента возвращения Трампа в Белый дом.

По данным двух источников, знакомых с ходом обсуждений, меры против теневого флота рассматриваются как «простой первый шаг для возложения дополнительных издержек на Россию». Третий источник, близкий к Белому дому, сообщил, что обсуждается ряд вариантов, включая санкции против судов.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники рассказало, что американская администрация может столкнуться с серьезными геополитическими издержками, если не выполнит собственные жесткие требования к России относительно урегулирования украинского конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что поговорил с Трампом о мире и санкциях против РФ.

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