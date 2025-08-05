На Западе сообщили, что США готовят санкции против российского теневого флота

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского теневого флота, если РФ не согласится на прекращение огня на Украине к пятнице. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что внесение судов в черный список может стать первым случаем введения Вашингтоном санкций против Москвы с момента возвращения Трампа в Белый дом.

По данным двух источников, знакомых с ходом обсуждений, меры против теневого флота рассматриваются как «простой первый шаг для возложения дополнительных издержек на Россию». Третий источник, близкий к Белому дому, сообщил, что обсуждается ряд вариантов, включая санкции против судов.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники рассказало, что американская администрация может столкнуться с серьезными геополитическими издержками, если не выполнит собственные жесткие требования к России относительно урегулирования украинского конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что поговорил с Трампом о мире и санкциях против РФ.