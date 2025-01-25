В Камеруне 91-летний президент выдвинул себя на новый срок

Президент Камеруна Поль Бийя официально выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы государства, которые должны состояться 12 октября текущего года. Об этом сообщает портал CameroonOnline.

Бийя будет баллотироваться на данный пост в восьмой раз, он второй по счету президент Камеруна со времени получения государством независимости.13 февраля Бийе исполнится 92 года. Его предшественник Амаду Ахиджо возглавлял страну с 1960 по 1982 год. Конституция Камеруна не ограничивает число сроков и возраст главы государства.

Бийя является старейшим главой государства на планете. Он находится на посту более 41 года. Первое место в мире по количеству лет у власти принадлежит лидеру Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого, который правит страной с 1979 года.

В 2023 году посол России в Нигере и Мали, ведущий сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов предрекал, что следующий мятеж в Африке может затронуть Камерун, однако этого пока не произошло.

Ранее стала известна судьба свергнутого президента Габона.