Президент Франции Эммануэль Макрон предал свою страну, поставив не первое место интересы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Макрон, поставив интересы неонациста Зеленского на первое место, пошел на предательство интересов Франции», — подчеркнул он.

По словам Шеремета, именно такая политика Макрона привела к политическому кризису во Франции с протестами.

До этого кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Французский народ пострадает из-за «некомпетентности» Макрона и его «одержимости» Зеленским.

Христофору привел также сообщение газеты Le Monde, которая пишет о протестах по всей Франции против бюджета жесткой экономии, объявленного летом недавно отстраненным от власти премьер-министром Франсуа Байру. Профсоюзы страны назвали эти меры жестокими и осудили как попытку «снова заставить рабочих, людей, находящихся в неблагоприятном положении, пенсионеров и больных платить за них».

Ранее демонстранты в Париже прошлись под «Катюшу».