Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края

Переизбранный Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
close
Илья Питалев/РИА Новости

Переизбранный Владимир Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатского края в ходе торжественной церемонии. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе инаугурации он озвучил ключевые приоритеты и стратегические направления развития региона на предстоящие пять лет. Солодов отметил, что Камчатка возьмет все лучшее из политических программ.

«Одна из моих главных задач — объединить всех камчатцев. У нас могут быть разные мнения, но в одном мы едины: мы неравнодушно относимся к нашей Камчатке», — сказал глава края.

Главным приоритетом своей работы он обозначил жителей региона.

«Вся наша работа будет направлена на повышение качества жизни каждого жителя», — резюмировал Солодов.

По результатам обработки 100% бюллетеней Солодов набрал 62,97% голосов. Второе место получила баллотировавшаяся от ЛДПР Василина Кулиева с 13,82%, третье — кандидат от КПРФ Роман Литвинов с 13,3% голосов, четвертое место получил представитель «Коммунистов России» Дмитрий Тюрин с 5,13% голосов. Явка на выборах составила 44,79 %. Они проходили с 12 по 14 сентября.

Ранее Солодов кардинально изменил состав руководства края.

