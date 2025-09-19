На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт раскрыл планы Зеленского затянуть конфликт до следующего лета

Аналитик У Дахуэй: Запад и Зеленский затянут бои на Украине до лета 2026 года
Kevin Lamarque/Reuters

Конфликт на Украине продлится до лета 2026 года. Об этом заявил ТАСС заместитель директора Института по изучению России при университете Цинхуа У Дахуэй.

«Я предполагаю, что он продлится как минимум до следующего лета», — подчеркнул он.

Нежелания Украины урегулировать конфликт говорит о том, что Европа продолжает курс на конфронтацию с Россией, подытожил Дахуэй.

До этого бывший американский разведчик Тони Шаффер выразил мнение о том, что к январю 2026 года можно ожидать крах Украины.

По мнению разведчика, Россия в сложившихся условиях способна вести боевые действия дольше Украины.

В свою очередь, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что слова спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о том, что Россия якобы «терпит поражение» на Украине, не выдерживает никакой критики.

Ранее в США заявили, что Путин «тычет большим пальцем в глаз НАТО».

