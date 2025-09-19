На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России оценили перспективы взаимодействия с США после конфликта на Украине

Чепа: РФ и США могут сотрудничать по многим вопросам после конфликта на Украине
true
true
true
close
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Перед Россией и США после урегулирования конфликта на Украине лежит целый ряд вопросов, по которым страны могут сотрудничать. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Важен вопрос скорейшего мирного соглашения по Украине, мы знаем, как этого желают у нас в стране… Есть и другие вопросы, которые не менее важные — это вопрос разоружения, вопросы космоса, вопросы, связанные с ядерными отходами, экология», — подчеркнул он.

По словам Чепы, речь также идет об экономическом взаимодействии двух государств.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) заявлял о том, что США понимают, что Украину надо не натравливать на Россию, а заниматься устранением первопричин кризиса.

Как отметил Лавров, Россия благодарна странам, которые входят в ССАГПЗ, «за взвешенную позицию» по украинскому кризису, а также за помощь в решении гуманитарных вопросов.

Ранее в России назвали сроки окончания СВО.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами