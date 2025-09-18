Россия призвала США пересмотреть решение по визам делегации Палестины на ГА ООН

Небензя: РФ призывает США пересмотреть отказ в выдаче виз Палестине на ГА ООН

Россия призывает США пересмотреть свое решение об отказе в выдаче виз палестинской делегации на неделю высокого уровня Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат добавил, что попытки Вашингтона использовать визовый рычаг для продавливания собственных политических интересов являются «возмутительными».

29 августа официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация намерена обсудить с Госдепартаментом США вопрос о выдаче виз представителям Палестины для участия в сессии Генассамблеи.

2 сентября вице-президент Палестины Хусейн Шейх в разговоре с замглавы МИД России Сергеем Вершининым назвал нарушением отказ США выдать визы членам палестинской делегации для участия в Генассамблее (ГА) ООН.

80-я сессия Генассамблеи ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.

Ранее Макрон заявил, что Франция признает государство Палестина.