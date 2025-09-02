На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-президент Палестины обвинил США в нарушении международного права

Вице-президент Палестины Шейх назвал нарушением отказ США выдать визы
close
Global Look Press

Вице-президент Палестины Хусейн Шейх в разговоре с замглавы МИД России Сергеем Вершининым назвал грубым нарушением международного права отказ США выдать визы членам палестинской делегации для участия в Генассамблее ООН. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«В ходе беседы Хусейн Шейх привлек внимание к принятому американской стороной решению об отказе в выдаче новых и аннулировании имеющихся въездных виз в США для членов делегации ПНА во главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом, направляющихся в Нью-Йорк для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Охарактеризовал данный шаг Вашингтона как грубое нарушение международного права, прежде всего Соглашения между ООН и правительством США относительно местоположения центральных учреждений Всемирной организации», — сказано в заявлении.

29 августа официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация намерена обсудить с Госдепартаментом США вопрос о выдаче виз представителям Палестины для участия в сессии Генассамблеи.

Ранее Макрон заявил, что Франция признает государство Палестина.

