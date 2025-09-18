На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Совбез ООН проведет заседания по ситуациям на Украине и в Газе

Совбез ООН проведет заседания по Газе и Украине 23 сентября
Eduardo Munoz/Reuters

Во вторник, 23 сентября, Совет Безопасности ООН проведет заседания, посвященные ситуациям в секторе Газа и на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя страны — председателя Совбеза Южной Кореи.

Совещание по проблемам Газы пройдет с 13:00 до 16:00 (20:00 – 23:00 мск), а заседание по Украине — с 16:00 до 19:00 (23:00 – 02:00 мск). Ожидается высокий уровень представительства стран.

16 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции в преддверии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что реформа Совбеза имеет «полный смысл», так как сейчас его состав не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, что, по его мнению, создает не только проблему легитимности, но и вызывает трудности с эффективностью.

В Кремле идею о реформировании Совбеза поддержали, но отметили, что для ее реализации члены совета должны прийти к консенсусу, что на текущий момент невозможно.

Ранее в Совбезе ООН осудили удар Израиля по Катару.

