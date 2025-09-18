На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о необходимости подавления инфляции

Путин: подавление инфляции необходимо для уменьшения банковских ставок
Александр Казаков/РИА Новости

Российские власти стараются принимать меры для понижения уровня инфляции, чтобы добиться уменьшения банковских ставок, заявил на встрече с лидерами фракций Госдумы президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Нам нужно стремиться к подавлению инфляции и привести в должное состояние все ставки банковской системы, коммерческих банков — в том числе и ипотечные», — сказал российский лидер в ходе обсуждения возможности расширения льгот по ипотеке.

Он подчеркнул, что льготные ставки по ипотечному кредиту должны сохраниться на определенных территориях, и попросил депутатов «обратить на это внимание».

15 сентября Путин провел совещание с членами правительства по экономическим вопросам. В ходе встречи премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России постепенно замедляется. По его словам, добиться этого позволили расширение российских мощностей, а также целый ряд решений, которые были приняты правительством и Банком России для сдерживания цен.

Ранее Путин заявил, что экономике России нужно пройти по «острому лезвию».

