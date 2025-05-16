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В Германии депутата выгнали из бундестага из-за берета

Депутата «Левой» партии Бауэра выдворили с заседания бундестага ФРГ из-за берета
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Депутата «Левой» партии Германии Марселя Бауэра выдворили из зала заседаний бундестага (однопалатного парламента ФРГ) из-за отказа снять черный берет. Об этом сообщило издание Bild.

Головной убор 33-летнего политика возмутил его 53-летнюю коллегу и вице-председателя бундестага Андреа Линдхольц, которая и потребовала, чтобы мужчина снял берет, а после отказа добилась того, чтобы его вывели с пленарного заседания. Дресс-код бундестага допускает ношение головных уборов только по религиозным соображениям или в случаях, когда это необходимо из-за состояния здоровья. Депутаты отметили, что уход Бауэра встретили бурными рукоплесканиями депутаты консервативного блока «ХДС/ХСС» (Христианский демократический союз/Христианский социалистический союз»).

В 2019 году депутат «Левой партии» Мартина Реннер также была вынуждена покинуть заседание парламента из-за нарушения дресс-кода — на ее лацкане была нашивка с надписью «Антифа». В 2020 году депутату из рядов партии «Альтернатива для Германии» Беатрикс фон Шторх несколько раз объявляли выговор из-за отказа носить маску в период пандемии COVID-19. В конечном итоге, депутат была выдворена из зала заседаний.

До этого в Германии запретили все версии нацистского приветствия.

Ранее депутат АдГ Бранднер призвал левых вместе потребовать созыва нового бундестага.

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