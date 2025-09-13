На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп пообещал провести расследование в отношении Сороса

Трамп заявил о намерении провести расследование в отношении Джорджа Сороса
close
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении провести расследование в отношении американского финансиста Джорджа Сороса за организацию протестов в стране. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью телеканалу Fox News.

Президент США утверждает, что действия Сороса подпадают под закон о преступных организациях (RICO), так как протесты перерастают в массовые беспорядки.

«Мы займемся Соросом, потому что, по моему мнению, это дело RICO против него и других людей, ведь это больше, чем просто протесты. Это настоящие волнения, это уличные беспорядки», — сказал Трамп.

27 августа Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности Джорджа Сороса и его сына «за поддержку насильственных акций» в Соединенных Штатах. По мнению Трампа, больше нельзя позволять «чокнутым разрывать Соединенные Штаты на части».

Американский президент подчеркнул, что «Сорос и его группа психопатов» являются причиной «огромного ущерба» Америке.

Ранее в России призвали Трампа учредить собственную «премию мира».

