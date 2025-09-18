На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Уход»: Макрону назвали единственное решение кризиса во Франции

Политик Меланшон призвал Макрона уйти в отставку на фоне кризиса во Франции
true
true
true
close
Mohammed Badra/Pool/Reuters

Единственным выходом из политического кризиса во Франции является отставка президента Эммануэля Макрона. Об этом заявил лидер левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, его заявление приводит газета Le Figaro.

«Это профсоюзная акция, но в силу ее масштабов она будет иметь политические последствия… Единственным решением является уход президента республики», — подчеркнул он.

Меланшон также выразил уверенность в том, что премьер-министр Себастьен Лекорню не получит доверия парламента.

Французские СМИ писали, что Себастьен Лекорню, в сентябре возглавивший правительство Франции, начал карьеру премьер-министра с худшим рейтингом среди своих предшественников после выборов президента в 2022 году.

Лекорню при назначении имеет рейтинг 16% против 20% у своего предшественника Франсуа Байру. Другие премьеры также стартовали в лучших условиях: популярность Габриэля Атталя достигала 37%, Мишеля Барнье — 34%, а Элизабет Борн — 27%.

Ранее в Госдуме усомнились в возможности разрешения политического кризиса во Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами