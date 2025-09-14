На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новый премьер Франции начал мандат с рекордно низким рейтингом

La Tribune Dimanche: Лекорню начал карьеру премьера с рекордно низким рейтингом
Michel Euler/AP

Себастьен Лекорню, возглавивший на днях правительство Франции, начал карьеру премьер-министра с худшим рейтингом среди своих предшественников после выборов президента в 2022 году. Об этом сообщает газета La Tribune Dimanche со ссылкой на данные опроса.

Отмечается, что Лекорню при назначении имеет рейтинг 16% против 20% у своего предшественника Франсуа Байру. Другие премьеры также стартовали в лучших условиях: популярность Габриэля Атталя достигала 37%, Мишеля Барнье — 34%, а Элизабет Борн — 27%.

Кроме того, респонденты считают, что новый глава правительства не достигнет успеха в переговорах с оппозиционными партиями о законопроекте о бюджете страны на 2026 год, из-за которого в республике проходили многотысячные протесты.

Согласно документу, власти хотят сэкономить на нескольких статьях €43,8 млрд вместо ранее намеченных €40 млрд. Согласно плану правительства, пенсии и социальные выплаты проиндексированы не будут, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны.

Ранее в Госдуме усомнились в возможности разрешения политического кризиса во Франции.

