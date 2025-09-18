Политолог Скачко: Польша в спектакле с дронами сама себя высекла

Польша в инциденте с упавшими на ее территории беспилотниками «сама себя высекла». С таким мнением в беседе с газетой «Взгляд» выступил политолог Владимир Скачко.

«Произошедшее очень похоже на эпизод из комедии Гоголя «Ревизор», когда унтер-офицерская вдова жаловалась Хлестакову на городничего, а тот объяснял, что вдова сама себя высекла розгами», — подчеркнул он.

Комментируя инцидент с БПЛА в Польше политолог вспомнил строчки из басны Крылова «Волк и ягненок»: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

Ранее экс-премьер Польши уличил Зеленского в желании втянуть НАТО в столкновение с РФ.