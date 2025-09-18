Российский сенатор ответил на заявление президента Польши о ядерном оружии

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков назвал фарсом заявление президента Польши Кароля Навроцкого о том, что его страна должна участвовать в программе размещения ядерного оружия. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, глава соседнего государства либо сознательно вводит граждан в заблуждение, либо плохо понимает, о чем говорит. Парламентарий подчеркнул, что никто не позволит Польше создать собственное ядерное оружие. И даже если на территории республики будет размещено оружие другой страны, она все равно не сможет стать ядерной державой.

«Ключ» к применению такого оружия, решения о его перемещении и контроле над ним будут оставаться в руках другой державы», — подчеркнул Пушков.

Он привел в пример Германию и Италию, в которых размещено американское ядерное оружие. Сенатор обратил внимание, что эти два государства все равно не считаются ядерными державами.

«Чрезмерные амбиции исторически всегда губили Польшу. Тогда это были национальные трагедии, а сегодня все это выглядит как фарс», — добавил законодатель.

17 сентября Навроцкий заявил, что поддерживает идею размещения ядерных мощностей на территории страны. Таким образом президент ответил на вопрос журналистов, надеется ли он на то, что в Польше появится французское ядерное оружие. Как сказал глава республики, Варшава должна иметь собственные ядерные энергетические, гражданские и военные мощности.

Ранее в Государственной думе РФ сочли крайне безответственным высказывание Навроцкого о ядерном оружии.