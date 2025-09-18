Политолог предрек Украине одиночество

Украина может вскоре остаться без поддержки союзников. Причем эта тенденция не противоречит тому, что в Европе сейчас наращивают объемы производства вооружения. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Дмитрий Матюшенков.

«Европейцы хотят получить значительное количество оборонных контрактов, за счет которых они поднимут экономику. В данном случае это оружие работать не будет. Потому что мы прекрасно понимаем, что украинский конфликт близится к завершению. И Европа сейчас заинтересована в том, чтобы максимально получить дивиденды из всей этой истории. А дальше Украина останется одна», — сказал эксперт.

Он добавил, что сама за себя говорит и ситуация в зоне боевых действий: Вооруженные силы России наступают практически по всем направлениям.

В начале сентября глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз (ЕС) намерен нарастить военные расходы к 2031 году на €2 трлн.

Она выразила готовность «продолжать настаивать» на ускорении милитаризации ЕС и «подталкивать страны союза» к дальнейшему повышению военных расходов.

Ранее Зеленский назвал «слабым» производство оружия в Европе.