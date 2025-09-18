Эксперт по этикету рассказала, как Трамп нарушил королевский протокол в Британии

Решение президента США Дональда Трампа похлопать по спине короля Великобритании Карла III является нарушением королевского протокола и этикета. Об этом aif.ru заявила эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова.

«Традиционно, с точки зрения королевского протокола и этикета, прикасаться к монаршим персонам запрещено. Однако и сам господин Трамп ранее, и другие высокопоставленные персоны при общении с королевской четой время от времени это правило нарушают», — подчеркнула она.

Баранова предположила, что отсутствие осуждения нарушения протокола говорит о том, что монархический протокол в Британии становится более демократичным.

Трамп в ходе государственного визита в Великобританию несколько раз похлопал по спине короля Карла III.

Инцидент произошел во время церемонии в замке Виндзор. Перед началом мероприятия Трамп похлопал по спине британского монарха во время подъема на помост.

Ранее сообщалось, что Карл III попробует склонить Трампа к поддержке Украины пышным приемом.