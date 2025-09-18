Американский журналист раскрыл блеф Вашингтона в вопросе вторичных санкций

Президент США Дональд Трамп блефует, заявляя, что введет жесткие санкции в отношении Москвы и ее партнеров после того, как страны НАТО откажутся от покупки российской нефти. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал американский журналист Майкл Бом.

«Это была просто отмазка, некая отмазка Трампа. Он прекрасно знал, что это заведомо нереализуемое предложение в сторону Европы — ввести пошлины. Он рассчитывал на отказ, чтобы потом говорить: я, мол, хотел ужесточить пошлины против крупных покупателей российской нефти, но, увы, не могу, потому что Европа отказалась от моей идеи», — пояснил обозреватель.

Таким образом, американский лидер и не собирался усиливать давление на Россию, добавил он.

В сентябре Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Также президент США заявил, что государства Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50-100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Ранее стало известно, когда ЕС представит новый пакет антироссийских санкций.