Трамп заявил, что в отношении России предпочитает пошлины, а не санкции

true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил, что в отношении России отдает предпочтение пошлинам, а не санкциям. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Bloomberg.

«Трамп в ходе телефонного разговора повторил свое предпочтение пошлинам, а не санкциям», — говорится в сообщении.

Как напоминает агентство, США оказывают давление на своих союзников по «Большой семерке», требуя ввести 100%-ные пошлины на закупки российской нефти Китаем и Индией.

В настоящее время должностные лица «Большой семерки» «работают над пакетом предложений», пишет Bloomberg.

Сообщается, что другие меры будут направлены на крупные российские нефтяные компании, а также сети и службы, которые «позволяют Москве транспортировать сырую нефть».

Газета Politico сообщала, что Европейский союз представит новый 19-й пакет антироссийских санкций до 22 сентября.

Ранее стало известно, что страны ЕС изучают новый вариант использования замороженных активов России для помощи Украине.

