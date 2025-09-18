На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон предоставит суду «научные доказательства», что его жена Брижит – женщина

BBC: Макрон предоставит научные доказательства суду США, что его жена – женщина
Michel Spingler/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит планируют предоставить в суд США фотографии и научные доказательства того, что первая леди – на самом деле женщина. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на адвоката Макронов Тома Клэра.

Речь идет о судебном разбирательстве с правой активисткой Кэндис Оуэнс, которая заявляла о том, что Брижит Макрон на самом деле родилась мужчиной. Адвокат Том Клэр сообщил, что супруга Макрона нашла эти высказывания «невероятно расстраивающими», а президента Франции они «отвлекают» и «изматывают».

Он уточнил, что «будут представлены экспертные показания, имеющие научный характер», которые Эммануэль и Брижит готовы продемонстрировать. Речь идет в том числе и о фотографиях беременной Брижит и ее детей. Как заверил Клэр, «такие фотографии существуют и будут представлены в суде».

23 июля газета Financial Times сообщила, что Макрон вместе с супругой Брижит подали иск в суд на американскую журналистку и блогера Кэндис Оуэнс, которая назвала первую леди Франции мужчиной.

Иск Макронов содержит 218 страниц и был подан в штате Делавэр. В нем Оуэнс обвиняется в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов», основным из которых является утверждение о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Кроме того, Оуэнс также заявляла, что французский президент и его жена — кровные родственники, а сам Эммануэль Макрон является продуктом эксперимента ЦРУ над людьми или аналогичной правительственной программы «контроля над сознанием».

Ранее Оуэнс заявила, что Трамп просил свернуть расследование о жене Макрона.

