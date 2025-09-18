На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бут рассказал, как Трамп берет европейцев на понт

Предприниматель Бут: Трамп берет европейцев на понт в вопросе Украины
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут заявил в разговоре с kp.ru, что президент США Дональд Трамп «берет европейские страны на понт».

По мнению Бута, глава Белого дома не намерен оказывать Украине и Европе безвозмездную помощь в их противостоянии с Россией.

«Трамп просто берет европейцев, скажем так, на понт и говорит: «Хорошо, вы хотите воевать с Россией? Пожалуйста, воюйте, но за свои деньги. Вы говорите о том, чтобы я вам помог? А вы введите сначала санкции, перестаньте покупать российскую нефть у Индии и торговать с Китаем, обложите их пошлинами», — сказал предприниматель.

По его словам, после требований Трампа у стран Европы наступил «момент истины», поскольку они не могут обложить торговлю с Китаем пошлинами из-за сильной зависимости от него.

«А второй момент — это то, что не покупать у индусов нефть будет им очень-очень больно. А где ее тогда покупать?» — отметил Бут.

В сентябре Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Также президент США заявил, что государства Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Ранее в России заметили «существенный сдвиг» в заявлениях стран Запада по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами