Бут рассказал, как Трамп берет европейцев на понт

Российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут заявил в разговоре с kp.ru, что президент США Дональд Трамп «берет европейские страны на понт».

По мнению Бута, глава Белого дома не намерен оказывать Украине и Европе безвозмездную помощь в их противостоянии с Россией.

«Трамп просто берет европейцев, скажем так, на понт и говорит: «Хорошо, вы хотите воевать с Россией? Пожалуйста, воюйте, но за свои деньги. Вы говорите о том, чтобы я вам помог? А вы введите сначала санкции, перестаньте покупать российскую нефть у Индии и торговать с Китаем, обложите их пошлинами», — сказал предприниматель.

По его словам, после требований Трампа у стран Европы наступил «момент истины», поскольку они не могут обложить торговлю с Китаем пошлинами из-за сильной зависимости от него.

«А второй момент — это то, что не покупать у индусов нефть будет им очень-очень больно. А где ее тогда покупать?» — отметил Бут.

В сентябре Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Также президент США заявил, что государства Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Ранее в России заметили «существенный сдвиг» в заявлениях стран Запада по Украине.