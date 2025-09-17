На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко посмеялся над шуткой про оппозиционеров

Лукашенко посмеялся над шуткой о том, что у Путина нет смешных оппозиционеров
true
true
true
close
Телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посмеялся над шуткой о том, что президент РФ Путина нет таких смешных оппозиционеров. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«В интернете даже шутят, что вам (Александру Лукашенко) Владимир Владимирович [Путин] завидует, у него таких смешных оппозиционеров нет», — заявил журналист Александ Азаренок.

При этом Лукашенко заявил, что большая половина заключенных оппозиционеров уже «отшумели» и больше не хотят участвовать в противостоянии режиму, а потому он планирует «постепенно их выпускать».

Поводом для «шутки» Азаренко стали заявления лидера белорусской оппозиции Сергея Тихановского после освобождения из тюрьмы, в которой он провел в заключении пять лет. Изначально Тихановский был приговорен к 18 годам лишения свободы, однако в июне 2025 года он был помилован после телефонного разговора Лукашенко со специальным представителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом.

Ранее премьер-министру Литвы задали вопрос о деньгах на виллу Светланы Тихановской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами