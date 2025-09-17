Лукашенко посмеялся над шуткой про оппозиционеров

Лукашенко посмеялся над шуткой о том, что у Путина нет смешных оппозиционеров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посмеялся над шуткой о том, что президент РФ Путина нет таких смешных оппозиционеров. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«В интернете даже шутят, что вам (Александру Лукашенко) Владимир Владимирович [Путин] завидует, у него таких смешных оппозиционеров нет», — заявил журналист Александ Азаренок.

При этом Лукашенко заявил, что большая половина заключенных оппозиционеров уже «отшумели» и больше не хотят участвовать в противостоянии режиму, а потому он планирует «постепенно их выпускать».

Поводом для «шутки» Азаренко стали заявления лидера белорусской оппозиции Сергея Тихановского после освобождения из тюрьмы, в которой он провел в заключении пять лет. Изначально Тихановский был приговорен к 18 годам лишения свободы, однако в июне 2025 года он был помилован после телефонного разговора Лукашенко со специальным представителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом.

