Премьеру Литвы задали вопрос, откуда деньги на виллу Светланы Тихановской

В парламенте Литвы поинтересовались, откуда деньги на виллу для Тихановской

Литовский депутат от «Национального объединения» Витаутас Синица обратился к премьеру страны Гинтаутасу Палуцкасу с вопросом о финансировании деятельности Светланы Тихановской в Литве. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Литва».

В частности, депутат потребовал сообщить о затратах на виллу, предоставленной Тихановской, охране от Службы охраны руководства в Литве и за рубежом, а также об использовании VIP-терминала для гостей в аэропорту Вильнюса.

До этого сообщалось, что сам премьер Литвы после ультиматума со стороны президента Гитанаса Науседы ушел в двухнедельный отпуск ради домашних дел.

В Литве разгорается скандал, связанный с возможными финансовыми злоупотреблениями со стороны премьер-министра страны. В вину главе правительства ставят получение в нацбанке льготного кредита компанией его родственников, а также спорное приобретение недвижимости, сделанное во время пребывания на посту главы администрации столичного муниципалитета.

Президент страны Гитанас Науседа дал премьер-министру две недели на то, чтобы тот обдумал возможность своего нахождения в должности — или представил обоснованные ответы на заданные вопросы.

Ранее президент Литвы заявил, что не побежит в убежище, если в страну залетит БПЛА.