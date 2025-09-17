На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Шпионит и дестабилизирует»: Мерц в очередной раз обрушился с критикой на Путина

Reuters: Мерц считает, что Путин выбивает из колеи страны Запада
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что президент России инцидентом с БПЛА в Польше «шпионит» за странами НАТО и «дестабилизирует» Запад. Его слова передает агентство Reuters.

«Путин уже давно проверяет границы, он саботирует. Он шпионит… пытается выбить нас из колеи», — считает он.

По словам Мерца, капитуляция Украины перед Россией «неприемлема».

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали около 20 дронов. На этом фоне в воздух были подняты истребители стран — членов НАТО, также в республике временно закрыли несколько аэропортов. Глава польского правительства Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной», обвинив Москву в провокации.

После инцидента несколько стран НАТО вызвали послов РФ в МИД. К примеру, 12 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о вызове российского дипломата в ведомство.

Ранее глава МИД ФРГ в резкой форме потребовал от США санкций против России.

Все новости на тему:
Прилет дронов в Польшу
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами