«Шпионит и дестабилизирует»: Мерц в очередной раз обрушился с критикой на Путина

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что президент России инцидентом с БПЛА в Польше «шпионит» за странами НАТО и «дестабилизирует» Запад. Его слова передает агентство Reuters.

«Путин уже давно проверяет границы, он саботирует. Он шпионит… пытается выбить нас из колеи», — считает он.

По словам Мерца, капитуляция Украины перед Россией «неприемлема».

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали около 20 дронов. На этом фоне в воздух были подняты истребители стран — членов НАТО, также в республике временно закрыли несколько аэропортов. Глава польского правительства Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной», обвинив Москву в провокации.

После инцидента несколько стран НАТО вызвали послов РФ в МИД. К примеру, 12 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о вызове российского дипломата в ведомство.

Ранее глава МИД ФРГ в резкой форме потребовал от США санкций против России.