Еврокомиссия призвала страны ЕС ввести санкции против Израиля

Reuters: Еврокомиссия призвала страны ЕС ввести пошлины на товары из Израиля
Jana Rodenbusch/Reuters

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза ввести пошлины на товары из Израиля и наложить персональные санкции на израильских министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича. Об этом сообщает Reuters.

Сейчас между Израилем и Евросоюзом заключено соглашение о свободной торговле. В Брюсселе предложили отменить часть положений этого договора, а также приостановили все европейские программы помощи Израилю кроме программ по поддержке гражданского общества. Одновременно были представлены инициативы по ужесточению санкций в отношении ХАМАС.

По данным The Guardian, предложенные Еврокомиссией шаги достаточно умеренны, что связано с сопротивлением таких союзников Израиля в ЕС как Германия.

16 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к расширению наземного наступления в городе Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона II». В тот же день глава МИД ЕС Кая Каллас потребовала от Израиля прекратить операцию в городе Газа под угрозой «тяжелых последствий».

Ранее Кадыров обратился к Западу с призывом ввести санкции против Израиля.

Все новости на тему:
Война в Израиле
