Белоруссия ожидает восстановления приграничного движения с Польшей

Министерство иностранных дел Белоруссии ожидает от Польши восстановления приграничного взаимодействия. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Мы ожидаем, что Польша проявит готовность к разумным и взвешенным решениям, которые будут способствовать восстановлению нормального приграничного взаимодействия», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Белоруссия оставляет за собой право применить предусмотренные законом меры.

С 12 сентября Польша в одностороннем порядке полностью закрыла границу с Белоруссией. В одном из пограничных пунктов пропуска была установлена колючая проволока и заграждения.

11 сентября замглавы минобороны республики Цезарий Томчик сообщил, что польские власти приняли решение в ближайшие дни перебросить к границе с Россией и Белоруссией около 40 тысяч солдат.

Кроме того, для усиления восточного фланга НАТО в Польше альянс запустил операцию «Восточный страж».

Ранее Навроцкий дал согласие на пребывание в Польше войск стран — членов НАТО.