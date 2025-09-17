На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоруссия ожидает восстановления приграничного движения с Польшей

МИД Белоруссии ожидает от Польши восстановления приграничного взаимодействия
true
true
true
close
Global Look Press

Министерство иностранных дел Белоруссии ожидает от Польши восстановления приграничного взаимодействия. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Мы ожидаем, что Польша проявит готовность к разумным и взвешенным решениям, которые будут способствовать восстановлению нормального приграничного взаимодействия», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Белоруссия оставляет за собой право применить предусмотренные законом меры.

С 12 сентября Польша в одностороннем порядке полностью закрыла границу с Белоруссией. В одном из пограничных пунктов пропуска была установлена колючая проволока и заграждения.

11 сентября замглавы минобороны республики Цезарий Томчик сообщил, что польские власти приняли решение в ближайшие дни перебросить к границе с Россией и Белоруссией около 40 тысяч солдат.

Кроме того, для усиления восточного фланга НАТО в Польше альянс запустил операцию «Восточный страж».

Ранее Навроцкий дал согласие на пребывание в Польше войск стран — членов НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами